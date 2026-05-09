Эти грибные лодочки — настоящая находка для фуршета. Три ингредиента и никакой мороки

Удивительно, как из горстки шампиньонов и пары ложек творожного сыра можно сделать такое. Шляпки сначала пропитываются чесночным маслом, а потом запекаются под сырно-яичной шапочкой, превращаясь в нежнейшую закуску.

Что понадобится

Шампиньоны крупные — 10–12 шт., творожный сыр — 200 г, масло сливочное — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка — 3 веточки, тимьян — 2 веточки, панировочные сухари — 3 ст. л., желток — 1 шт., соль — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу.

Как готовлю

У шампиньонов аккуратно удаляю ножки, оставляя только крупные шляпки — они станут основой для закуски. Ножки не выбрасываю, они отлично подойдут для быстрого паштета. Растапливаю сливочное масло, половину смешиваю с мелко рубленным чесноком и смазываю этой смесью шляпки изнутри.

Выкладываю грибы выпуклой стороной вниз в форму одним слоем. Творожный сыр соединяю с оставшимся чесноком, добавляю рубленую петрушку и тимьян, солю и перчу. Наполняю шляпки сырной начинкой. Сверху равномерно посыпаю панировочными сухарями.

Желток слегка взбиваю с оставшимся теплым маслом и аккуратно поливаю этой смесью каждую начинку. Отправляю форму на средний уровень духовки, разогретой до 180 °C, ровно на 15 минут.

Готовые шампиньоны должны хорошо подрумяниться. Перед подачей выкладываю их на тарелку, застеленную листьями салата. Подаю горячими — в этом вся магия.