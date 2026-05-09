День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 10:03

Эти грибные лодочки — настоящая находка для фуршета. Три ингредиента и никакой мороки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Удивительно, как из горстки шампиньонов и пары ложек творожного сыра можно сделать такое. Шляпки сначала пропитываются чесночным маслом, а потом запекаются под сырно-яичной шапочкой, превращаясь в нежнейшую закуску.

Что понадобится

Шампиньоны крупные — 10–12 шт., творожный сыр — 200 г, масло сливочное — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка — 3 веточки, тимьян — 2 веточки, панировочные сухари — 3 ст. л., желток — 1 шт., соль — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу.

Как готовлю

У шампиньонов аккуратно удаляю ножки, оставляя только крупные шляпки — они станут основой для закуски. Ножки не выбрасываю, они отлично подойдут для быстрого паштета. Растапливаю сливочное масло, половину смешиваю с мелко рубленным чесноком и смазываю этой смесью шляпки изнутри.

Выкладываю грибы выпуклой стороной вниз в форму одним слоем. Творожный сыр соединяю с оставшимся чесноком, добавляю рубленую петрушку и тимьян, солю и перчу. Наполняю шляпки сырной начинкой. Сверху равномерно посыпаю панировочными сухарями.

Желток слегка взбиваю с оставшимся теплым маслом и аккуратно поливаю этой смесью каждую начинку. Отправляю форму на средний уровень духовки, разогретой до 180 °C, ровно на 15 минут.

Готовые шампиньоны должны хорошо подрумяниться. Перед подачей выкладываю их на тарелку, застеленную листьями салата. Подаю горячими — в этом вся магия.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, как составляют меню для гостей приема в Кремле на 9 Мая
Общество
Стало известно, как составляют меню для гостей приема в Кремле на 9 Мая
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Здоровье/красота
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Заливаю шампиньоны маринадом с чесноком — через 4 минуты подаю к столу. Идеально к картошечке и мясу
Общество
Заливаю шампиньоны маринадом с чесноком — через 4 минуты подаю к столу. Идеально к картошечке и мясу
Литр молока и 2 ингредиента: простой рецепт домашнего сыра. Получается 1 кг нежной вкуснятины — вкуснее, чем в магазине, и без химии
Общество
Литр молока и 2 ингредиента: простой рецепт домашнего сыра. Получается 1 кг нежной вкуснятины — вкуснее, чем в магазине, и без химии
Общество
рецепты
еда
грибы
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
в Москве поздравили связистку, которая приближала Великую Победу
Салют в честь Дня Победы на Камчатке попал на видео
В Анапе загорелся парк аттракционов
Стало известно, как подтвердить личность при потере паспорта за границей
Фицо заявил о возникновении нового «железного занавеса»
Вспышка хантавируса: что известно на 9 мая, андский штамм, теории заговора
«Вызывает уважение»: Путин похвалил Фицо за историческую правду
Ушаков: контакты Москвы и Вашингтона стали более активными
Путин дал Фицо важное обещание в сфере энергетики
Появились кадры, как россияне несут цветы к Вечному огню на Поклонной горе
Путин заявил, что ЕС и НАТО навязывают конфронтацию
Ушаков назвал клоунадой указ Зеленского о параде Победы в Москве
«Чуть-чуть полегче»: Путин поблагодарил Фицо за приезд в Москву
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров России, США и Украины
Жители Одессы несут цветы к памятнику Неизвестному матросу
Раскрыто, как ВС России отнеслись к перемирию в День Победы
ВСУ допустили 8970 нарушений режима прекращения огня
Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск
В Москве сняли все ограничения на движение транспорта
Генконсул раскрыл смысл участия Токаева в параде Победы на Красной площади
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.