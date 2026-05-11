11 мая 2026 в 15:35

Натираю сыр на терке и в духовку с яйцом — через 10 минут сырные коржики тают во рту, вкуснее и быстрее пиццы

Это гениально простой рецепт моментальной выпечки для тех, кто любит хрустящие сырные угощения, но не хочет возиться с тестом и дрожжами. Никакой раскатки — просто смешал, выложил на пергамент и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, воздушные коржики с хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежнейшей, мягкой серединкой внутри, которая буквально тает во рту. Сыр тает, яйцо скрепляет массу, а мука делает текстуру рассыпчатой и невесомой.

Эти коржики намного вкуснее и быстрее любой пиццы — они готовятся из трех ингредиентов и исчезают со стола молниеносно. Идеальны к утреннему кофе, вечернему чаю или как перекус вместо бутербродов. Готовятся из доступных продуктов, а результат всегда радует.

Для приготовления вам понадобится: 200 г твердого сыра (чеддер, гауда, российский или смесь), 2 яйца, 2 ст. ложки муки, соль и специи по желанию (паприка, сушеный чеснок, прованские травы). Сыр натрите на мелкой терке в миску. Добавьте яйца и муку, тщательно перемешайте вилкой до получения густой, однородной массы. По желанию добавьте соль, перец или специи. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Выкладывайте сырную массу столовой ложкой, формируя небольшие коржики на расстоянии друг от друга. Слегка приплюсните их ложкой. Выпекайте 8–10 минут до золотистого цвета. Коржики будут мягкими сразу после духовки, при остывании станут хрустящими снаружи и останутся нежными внутри. Подавайте теплыми.

Мария Левицкая
