День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 14:30

Литр молока и 2 ингредиента: простой рецепт домашнего сыра. Получается 1 кг нежной вкуснятины — вкуснее, чем в магазине, и без химии

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт натурального сыра для тех, кто любит молочные продукты без лишних добавок. Никаких сычужных ферментов и заквасок — только молоко, яйца, йогурт и итальянские травы.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, слегка упругий сыр с приятной кислинкой и ароматом средиземноморских трав. Он легко режется, держит форму и не крошится, напоминая смесь адыгейского сыра и моцареллы. По вкусу домашний сыр в сто раз интереснее магазинного — в нем чувствуется натуральное молоко, отсутствуют консерванты и пальмовое масло.

Он идеален для завтрака с медом, для салата капрезе, пасты или просто как полезный перекус. Готовится из трех литров молока за полчаса активного времени, а затем отдыхает под прессом в холодильнике.

Для приготовления вам понадобится: 1 л молока (жирностью от 3,2%), 2 яйца, 300 г натурального йогурта без добавок, 1 ч. ложка соли, итальянские травы по вкусу. Нагрейте молоко до 80–90 °C, не кипятите. В миске смешайте йогурт, яйца, соль и травы. Медленно влейте смесь в горячее молоко, постоянно помешивая. Продолжайте нагревать, помешивая, пока масса не начнет сворачиваться (15–20 минут). Выключите огонь, накройте крышкой, оставьте на 20 минут. Перелейте в дуршлаг с марлей. Отожмите сыворотку, накройте марлей. Установите гнет (банку с водой). Уберите в холодильник на 2–3 часа. Сыр готов. Храните в закрытой емкости до 5 дней.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про тесто: пиццу делаю из картошки. А какая тут начинка! Копченый сыр решает
Общество
Забудьте про тесто: пиццу делаю из картошки. А какая тут начинка! Копченый сыр решает
Лаваш, 3 минуты — и готова гора вкуснятины. Хрустящие свитки с сыром и зеленым луком: сочнее и ароматнее любых чебуреков
Общество
Лаваш, 3 минуты — и готова гора вкуснятины. Хрустящие свитки с сыром и зеленым луком: сочнее и ароматнее любых чебуреков
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Семья и жизнь
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Общество
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Нарезаю огурцы гармошкой, сверху щепотку кунжута и чесночок — через 10 минут подаю хрустящий салат вкуснее, чем шашлык
Общество
Нарезаю огурцы гармошкой, сверху щепотку кунжута и чесночок — через 10 минут подаю хрустящий салат вкуснее, чем шашлык
сыры
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.