Литр молока и 2 ингредиента: простой рецепт домашнего сыра. Получается 1 кг нежной вкуснятины — вкуснее, чем в магазине, и без химии

Это гениально простой рецепт натурального сыра для тех, кто любит молочные продукты без лишних добавок. Никаких сычужных ферментов и заквасок — только молоко, яйца, йогурт и итальянские травы.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, слегка упругий сыр с приятной кислинкой и ароматом средиземноморских трав. Он легко режется, держит форму и не крошится, напоминая смесь адыгейского сыра и моцареллы. По вкусу домашний сыр в сто раз интереснее магазинного — в нем чувствуется натуральное молоко, отсутствуют консерванты и пальмовое масло.

Он идеален для завтрака с медом, для салата капрезе, пасты или просто как полезный перекус. Готовится из трех литров молока за полчаса активного времени, а затем отдыхает под прессом в холодильнике.

Для приготовления вам понадобится: 1 л молока (жирностью от 3,2%), 2 яйца, 300 г натурального йогурта без добавок, 1 ч. ложка соли, итальянские травы по вкусу. Нагрейте молоко до 80–90 °C, не кипятите. В миске смешайте йогурт, яйца, соль и травы. Медленно влейте смесь в горячее молоко, постоянно помешивая. Продолжайте нагревать, помешивая, пока масса не начнет сворачиваться (15–20 минут). Выключите огонь, накройте крышкой, оставьте на 20 минут. Перелейте в дуршлаг с марлей. Отожмите сыворотку, накройте марлей. Установите гнет (банку с водой). Уберите в холодильник на 2–3 часа. Сыр готов. Храните в закрытой емкости до 5 дней.

