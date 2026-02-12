Кардиолог перечислила продукты, повышающие риски внезапной смерти

Жареная пища может повысить риск внезапной смерти, рассказала Lenta.ru кардиолог Елизавета Скородумова. Она отметила, что такие последствия связаны с развитием сердечных заболеваний.

Повседневная еда часто приводит к внезапной сердечной смерти через атеросклероз, инфаркты, аритмии. Регулярное потребление жареной пищи, ультрапереработанных продуктов и насыщенных жиров резко повышает эти риски, что подтверждается крупными исследованиями, — рассказала Скородумова.

Кардиолог подчеркнула, что развитие заболеваний провоцирует воспаление сосудов, вызываемое трансжирами в пище. По ее словам, жирная пища вызывает накопление холестериновых бляшек — она призвала заменить такую еду на запеченную , а также ограничить потребление соли.

Ранее врач-кардиолог Антон Вахляев рассказал, что колбасы и молочная продукция опасны для сердца. Он отметил, что такие продукты избыточно богаты холестерином.