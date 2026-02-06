Кардиолог перечислил опасные для сердца продукты Кардиолог Вахляев: колбаса и молочная продукция опасны для сердца

Колбасы и молочная продукция опасны для сердца, рассказал Lenta.ru врач-кардиолог Антон Вахляев. Он отметил, что такие продукты избыточно богаты холестерином.

Это сливочное масло, сыры, сливки, сметана и цельное молоко. Без исключения все колбасы и ветчины также избыточно богаты холестерином. Для взрослых людей, особенно старшего возраста, такая еда не полезна, поскольку их организм не нуждается в дополнительном холестерине из пищи, – рассказал Вахляев.

Кардиолог подчеркнул, что потенциальной угрозой также могут стать яйца. По его словам, один желток содержит до 300 миллиграмм холестерина.

Ранее сообщалось, что употребление 30 г скумбрии в сутки позволит снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему. Кроме того, для здоровья полезны сардина, сельдь и горбуша.