07 апреля 2026 в 08:43

Названа главная причина обрушения жилого дома в Махачкале

Дом в Махачкале разрушился во время дождя из-за нарушения градостроительных норм

Фото: РИА Новости
Основной причиной обрушения дома в Махачкале во время мощных ливней стало несоблюдение градостроительных норм при строительстве, сообщается в Telegram-канале министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана. Дополнительным фактором стало подтопление территории.

Основная причина обрушения — несоблюдение градостроительных норм при строительстве. Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала, — отметили в ведомстве.

Ранее в Махачкале сильный потоп привел к обрушению жилого дома на улице Газопроводной, фундамент здания начал уходить под землю. Изначально сообщалось, что внутри могли находиться люди.

Позже появились данные, что тело женщины нашли в рухнувшем доме в населенном пункте Кирки. Сход оползня полностью разрушил строение, еще два получили частичные повреждения, а угрозу обрушения несут как минимум пять жилых зданий.

Местный житель рассказал, что жильцам помогают власти, их эвакуировали в пункты временного размещения, при этом очевидец отметил, что из-за продолжительных осадков почва размокла и стала нестабильной.

