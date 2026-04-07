Экс-советник НАТО указал на уникальный для Ирана шанс избавиться от угроз

Иран может навсегда избавиться от угроз США и Израиля, считает экс-советник НАТО полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо. В эфире своего YouTube-канала он рассказал, что Тегеран почти три десятилетия находился под риском нападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Теперь Иран хочет поставить окончательную точку во всем этом процессе, и сейчас у него есть такая возможность, — сказал Бо.

Эксперт отметил, что Иран не только защищает себя, но и укрепляется. Он пояснил, что в республике наблюдается сплоченность населения, а производство ракет наращивается.

Ранее газета Military Watch Magazine сообщила, что операция по поиску и эвакуации экипажа сбитого истребителя F-15E привела к катастрофическим потерям для авиации США и Израиля. В ходе миссии над иранской территорией союзники лишились в общей сложности 11 самолетов.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что США может не хватить денег на продолжение конфликта с Ираном. Он отметил, что если боевые действия затянутся до конца текущего месяца, то американский президент Дональд Трамп будет вынужден получить одобрение на финансирование войны у конгресса.