07 апреля 2026 в 08:53

Экс-советник НАТО указал на уникальный для Ирана шанс избавиться от угроз

Экс-советник НАТО Бо: Иран может навсегда избавиться от угроз США и Израиля

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Иран может навсегда избавиться от угроз США и Израиля, считает экс-советник НАТО полковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Жак Бо. В эфире своего YouTube-канала он рассказал, что Тегеран почти три десятилетия находился под риском нападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Теперь Иран хочет поставить окончательную точку во всем этом процессе, и сейчас у него есть такая возможность, — сказал Бо.

Эксперт отметил, что Иран не только защищает себя, но и укрепляется. Он пояснил, что в республике наблюдается сплоченность населения, а производство ракет наращивается.

Ранее газета Military Watch Magazine сообщила, что операция по поиску и эвакуации экипажа сбитого истребителя F-15E привела к катастрофическим потерям для авиации США и Израиля. В ходе миссии над иранской территорией союзники лишились в общей сложности 11 самолетов.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что США может не хватить денег на продолжение конфликта с Ираном. Он отметил, что если боевые действия затянутся до конца текущего месяца, то американский президент Дональд Трамп будет вынужден получить одобрение на финансирование войны у конгресса.

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

