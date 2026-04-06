Израиль и США потеряли 11 единиц техники, спасая пилота F-15

Истребитель F-15E Фото: Shutterstock/FOTODOM
Операция по поиску и эвакуации экипажа сбитого истребителя F-15E привела к катастрофическим потерям для авиации США и Израиля, утверждает военное издание Military Watch Magazine (MWM). В ходе миссии над иранской территорией союзники лишились в общей сложности 11 самолетов.

Эксперты подчеркивают, что столь масштабный урон наглядно демонстрирует критические риски при проведении полетов в зоне действия иранских систем ПВО. Несмотря на потерю техники, сообщает портал Axios, катапультировавшиеся пилот и штурман-оператор вышли на связь и остаются живы.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американского пилота спасли в горах Ирана. По его словам, иранская армия в этот момент якобы вела усиленный поиск военного. Он уточнил, что сбитый летчик является «очень уважаемым полковником». Отдельно Трамп заметил, что такие операции редко предпринимаются из-за высоких рисков, но в этот раз военные проявили «потрясающую храбрость» и самоотверженность.

Также стало известно, что армия США была вынуждена уничтожить два собственных поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King II на территории Ирана. Элитные борта не смогли покинуть вражескую территорию по неизвестным причинам сразу после эвакуации пилота. Оба самолета оцениваются примерно в $100 млн.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

