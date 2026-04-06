06 апреля 2026 в 18:51

Названо неочевидное преимущество Ирана в конфликте с США

Военэксперт Дандыкин: США может не хватить денег на войну с Ираном

США может не хватить денег на продолжение конфликта с Ираном, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что если боевые действия затянутся до конца текущего месяца, то американский президент Дональд Трамп будет вынужден получить одобрение на финансирование войны у конгресса.

Маловероятно, [что конгресс выделит деньги на продолжение боевых действий с Ираном]. Я думаю, что сейчас не только демократы, но и республиканцы понимают, что это очень большие траты. Они $2 млрд потратили и просят немыслимые деньги на следующий год. $1,5 трлн — это больше, по-моему, чем все [оборонные] расходы во всем мире. Это маловероятно, поэтому торопятся. В этой ситуации Иран находится в более выгодной позиции, потому что ему не надо обращаться к конгрессу, — сказал Дандыкин.

Ранее стало известно, что ключевыми среди требований Ирана в ответ на мирные инициативы США являются прекращение боевых действий в регионе и отмена рестрикций в отношении Исламской Республики. Также Тегеран потребовал создания протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Софья Якимова
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
