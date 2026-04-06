06 апреля 2026 в 18:02

Раскрыты детали ответа Ирана на мирные предложения США

IRNA: Иран требует от США прекращения боевых действий и снятия санкций

Фото: ZUMAPRESS.com/Morteza Nikoubazl/Global Look Press
Ключевыми среди требований Ирана в ответ на мирные инициативы США являются прекращение боевых действий в регионе и отмена рестрикций в отношении Исламской Республики, передает агентство IRNA. Также Тегеран потребовал создания протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

Отмечается, что Иран также отверг предложение США сначала остановить боевые действия, а потом договариваться о постоянном мире. В Тегеране заявили о необходимости прекращения войны на постоянной основе, подчеркивается в сообщении.

Днем ранее президент США Дональд Трамп разместил в соцсетях гневный пост, где в нецензурных выражениях назвал иранцев «сумасшедшими ублюдками» и потребовал немедленного снятия блокады с Ормузского пролива. До этого он обещал Тегерану «устроить ад».

До этого Тегеран разработал систему управления судоходством в Ормузском проливе, разделив все страны на три категории: «враждебные», «нейтральные» и «дружественные». Странам из первой группы полностью запрещено пользоваться проливом.

