Пермские власти дали важное обещание семье погибшей учительницы

Родным и близким учительницы, погибшей в городе Добрянка Пермского края, окажут всю необходимую помощь, заявил в соцсети «ВКонтакте» глава городской администрации Дмитрий Антонов. По его словам, несмотря на усилия врачей, Олесю Багута спасти не удалось.

Врачи сделали все возможное, включая привлечение Пермской многопрофильной бригады врачей санитарной авиации. Родным и близким будет оказана вся необходимая помощь, — подчеркнул Антонов.

Ранее сегодня, 7 апреля, губернатор региона Дмитрий Махонин заявил, что подросток напал на учительницу с ножом у входа в школу № 5, в результате чего педагог получил тяжелые ранения. Медики боролись за ее жизнь, однако пострадавшая скончалась в больнице. По его словам, подростка задержали.

Позже Антонов сообщил, что подросток, напавший с ножом на учителя возле школы № 5 в Пермском крае, ранее состоял на учете в полиции. По словам Антонова, этот ученик несколько раз оставался на второй год из-за неуспеваемости.

