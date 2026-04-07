Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 10:49

Диетолог предупредила, кому опасно употреблять куличи

Диетолог Русакова предостерегла людей с диабетом от употребления куличей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Людям с сахарным диабетом и ожирением лучше не употреблять куличи, посоветовала диетолог Дарья Русакова. В беседе с «Вечерней Москвой» она напомнила, что взрослым и здоровым людям допустимо съесть от 100 до 200 г этой выпечки в зависимости от массы тела и роста.

Пасхальный кулич — это сдобное тесто, которое достаточно калорийное. В состав классического кулича входят мука, масло, сахар. Также часто включаются достаточно калорийные добавки, такие как сухофрукты, цукаты, орехи, которые значительно повышают энергетическую ценность кулича. А шапочка из глазури содержит сахар и дополнительно повышает калорийность данного продукта, — предупредила Русакова.

Для создания более диетического варианта кулича можно уменьшить количество добавок в виде орехов и цукатов, отметила врач. Она также посоветовала уменьшить объем глазури или использовать ее более полезные аналоги.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала при приготовлении кулича заменить сахар на фруктовое пюре. Она объяснила, что таким образом мучное изделие получится более полезным.

Здоровье
Пасха
диетологи
заболевания
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.