Диетолог предупредила, кому опасно употреблять куличи

Людям с сахарным диабетом и ожирением лучше не употреблять куличи, посоветовала диетолог Дарья Русакова. В беседе с «Вечерней Москвой» она напомнила, что взрослым и здоровым людям допустимо съесть от 100 до 200 г этой выпечки в зависимости от массы тела и роста.

Пасхальный кулич — это сдобное тесто, которое достаточно калорийное. В состав классического кулича входят мука, масло, сахар. Также часто включаются достаточно калорийные добавки, такие как сухофрукты, цукаты, орехи, которые значительно повышают энергетическую ценность кулича. А шапочка из глазури содержит сахар и дополнительно повышает калорийность данного продукта, — предупредила Русакова.

Для создания более диетического варианта кулича можно уменьшить количество добавок в виде орехов и цукатов, отметила врач. Она также посоветовала уменьшить объем глазури или использовать ее более полезные аналоги.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала при приготовлении кулича заменить сахар на фруктовое пюре. Она объяснила, что таким образом мучное изделие получится более полезным.