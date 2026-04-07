07 апреля 2026 в 11:03

Москвичка решила поработать на мошенников и попалась полицейским

Полиция Москвы задержала курьера обманувших пенсионерку мошенников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полицейские задержали 46-летнюю москвичку, работавшую курьером у аферистов, которые выманили у пожилой женщины 25 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Сотрудники уголовного розыска с помощью камер видеонаблюдения отследили передвижение подозреваемой и взяли ее под стражу. Выяснилось, что задержанная передала похищенные деньги своему сообщнику.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Текстильщики установили маршрут передвижения и задержали одну из подозреваемых — 46-летнюю жительницу столицы. Денежные средства она передала соучастнику, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве были задержаны двое граждан, подозреваемых в создании и обслуживании телекоммуникационного узла для телефонных аферистов. Силовики совместно с сотрудниками ФСБ изъяли оборудование для автоматических обзвонов, включая контейнер с сим-картами. По данным ведомства, задержанные устроились на «очень прибыльную работу» через мессенджер, сами не осознавая, что обеспечивали техническую поддержку преступной схемы.

Кроме того, в киберполиции России сообщили, что злоумышленники стали чаще применять всплывающие баннеры, а не файлы, для заражения устройств вредоносным программным обеспечением. Подобные ссылки нередко выдаются за безвредный или полезный контент, предупредили сотрудники ведомства.

Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Диетолог назвала эффективный способ проверки свежести яиц
Дмитриев оценил идею присоединения Канады к Евросоюзу
Для экс-замдиректора Росгвардии потребовали более суровый приговор
Магнитные бури сегодня, 7 апреля: что завтра, бессонница, боли, тревожность
В Госдуме рассказали о мерах поддержки для потерявших кормильца детей
Дальше
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
