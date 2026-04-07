Москвичка решила поработать на мошенников и попалась полицейским

Полицейские задержали 46-летнюю москвичку, работавшую курьером у аферистов, которые выманили у пожилой женщины 25 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. Сотрудники уголовного розыска с помощью камер видеонаблюдения отследили передвижение подозреваемой и взяли ее под стражу. Выяснилось, что задержанная передала похищенные деньги своему сообщнику.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по району Текстильщики установили маршрут передвижения и задержали одну из подозреваемых — 46-летнюю жительницу столицы. Денежные средства она передала соучастнику, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве были задержаны двое граждан, подозреваемых в создании и обслуживании телекоммуникационного узла для телефонных аферистов. Силовики совместно с сотрудниками ФСБ изъяли оборудование для автоматических обзвонов, включая контейнер с сим-картами. По данным ведомства, задержанные устроились на «очень прибыльную работу» через мессенджер, сами не осознавая, что обеспечивали техническую поддержку преступной схемы.

Кроме того, в киберполиции России сообщили, что злоумышленники стали чаще применять всплывающие баннеры, а не файлы, для заражения устройств вредоносным программным обеспечением. Подобные ссылки нередко выдаются за безвредный или полезный контент, предупредили сотрудники ведомства.