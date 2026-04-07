07 апреля 2026 в 09:12

В МВД предупредили о новой схеме мошенников со всплывающими окнами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошенники начали активнее использовать всплывающие окна вместо файлов для распространения вредоносного ПО, сообщили в киберполиции России. В ведомстве предупредили, что такие ссылки могут маскироваться под полезный контент.

Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. Любое взаимодействие с подобными окнами может привести к заражению устройства, — сказали в управлении.

В МВД призвали пользователей проявлять осторожность при взаимодействии с подобными ссылками.

Ранее эксперт платформы «Мошеловка» Галактион Кучава заявил, что мошенники начали использовать городские номера для звонков россиянам, чтобы вызвать доверие. По его словам, этот метод становится все более популярным среди злоумышленников.

До этого в МВД России сообщили, что мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные игры и их обновления. Эксперты ведомства посоветовали проверить разработчика перед установкой приложений.

Также аналитики сообщили, что злоумышленники начали применять свежие способы обмана, представляясь жильцами соседних квартир или сотрудниками коммунальных служб. Преступники организуют поддельные группы в мессенджерах с целью выманивания личной информации граждан.

