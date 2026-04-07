07 апреля 2026 в 10:52

В Тегеране прогремели взрывы

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Несколько взрывов прогремело в Тегеране, сообщило иранское агентство Nour News. Отмечается, что задействована ПВО.

Иранский Красный Полумесяц сообщил, что 7 апреля несколько городов Ирана подверглись атакам со стороны США и Израиля. В Тегеране удары были нанесены по площадям Фелестин и Азади, а также по районам Техранпарс, Пардис и Шахрияр. Сообщается о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры. В других городах страны также фиксируются взрывы и авиаудары.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что срок ультиматума для Ирана истекает 7 апреля. Он уточнил, что дедлайн завершится в 20:00 по вашингтонскому времени 6 апреля — это 03:00 по Москве 7 апреля. Ранее Трамп откладывал наступление этого срока, ссылаясь на продолжающиеся переговоры с Ираном, однако подчеркнул, что это «финальный дедлайн».

Ранее сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США, третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

