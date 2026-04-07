07 апреля 2026 в 12:19

Захарова указала на важную деталь в атаке на журналиста «Известий» в ДНР

Захарова назвала преднамеренной атаку ВСУ на журналиста «Известий» в Донецке

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украинская армия атаковала российского журналиста в Донецке преднамеренно, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ВСУ вышли далеко за пределы линии боевого соприкосновения и в этом нет ни малейших сомнений, передает корреспондент NEWS.ru.

В том, что операторы БПЛА действовали преднамеренно, сознательно атакуя цели в городской застройке вдали от линии боевого соприкосновения, нет ни малейших сомнений, — подчеркнула дипломат.

Ранее сотрудник редакции «Известий» Евгений Быковский получил ранения при повторном ударе беспилотника Вооруженных сил Украины по Донецку. В момент инцидента журналист снимал последствия первой атаки украинского дрона на столицу ДНР. В издании добавили, что медики обнаружили у пострадавшего акустическую травму.

Кроме того, Захарова заявила на брифинге, что преднамеренные террористические удары Украины по представителям СМИ обязаны быть оценены международными инстанциями. Так дипломат прокомментировала атаку на сотрудника «Известий» Евгения Быковского в Донецке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Swarovski разрешили «прописаться» на российском рынке
Напавшему на учительницу в Прикамье назначили психиатрическую экспертизу
Во «ВКонтакте» проходит предпоследний день конкурса от NEWS.ru
Долина рассказала, ради чего жертвует концертами
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

