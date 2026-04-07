Захарова указала на важную деталь в атаке на журналиста «Известий» в ДНР

Украинская армия атаковала российского журналиста в Донецке преднамеренно, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ВСУ вышли далеко за пределы линии боевого соприкосновения и в этом нет ни малейших сомнений, передает корреспондент NEWS.ru.

В том, что операторы БПЛА действовали преднамеренно, сознательно атакуя цели в городской застройке вдали от линии боевого соприкосновения, нет ни малейших сомнений, — подчеркнула дипломат.

Ранее сотрудник редакции «Известий» Евгений Быковский получил ранения при повторном ударе беспилотника Вооруженных сил Украины по Донецку. В момент инцидента журналист снимал последствия первой атаки украинского дрона на столицу ДНР. В издании добавили, что медики обнаружили у пострадавшего акустическую травму.

Кроме того, Захарова заявила на брифинге, что преднамеренные террористические удары Украины по представителям СМИ обязаны быть оценены международными инстанциями. Так дипломат прокомментировала атаку на сотрудника «Известий» Евгения Быковского в Донецке.