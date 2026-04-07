Германия и Швеция хотят лишить страны ЕС инструментов защиты суверенитета

В Евросоюзе растет число стран, которые поддерживают идею введения строгих ограничений или полной отмены права вето при принятии решений, пишет Politico со ссылкой на источник. Эту группу возглавили Германия и Швеция. Сейчас механизм вето позволяет одной стране препятствовать реализации решений всего объединения.

Источник отметил, что в настоящее время идут дискуссии, поскольку все участники признают несовершенство действующей системы. Однако, подчеркнул собеседник, внешняя политика остается исключительной компетенцией национальных государств, и в этой сфере не следует внедрять принцип квалифицированного большинства.

Среди стран, поддерживающих право вето, — Франция, Бельгия и некоторые другие менее крупные государства ЕС. По их мнению, этот инструмент соответствует национальным интересам.

Ранее депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что Евросоюз не вправе называть себя поборником демократии. Брюссель стремится замалчивать мнение меньшинства внутри объединения, подчеркнул политик. Данное заявление прозвучало на фоне дискуссий о возможном введении механизмов, позволяющих обходить право вето.