«Проба четвертого рейха»: в Совфеде обеспокоились планами Евросоюза

Идея Евросоюза превратить объединение в военную замену НАТО является опасной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, особенно тревожным выглядит стремление некоторых стран ЕС организовать структуру без участия США, но с привлечением Великобритании.

Я думаю, опасны не раскол в ЕС и попытка отменить право вето, а то, что некоторые страны Евросоюза пытаются превратить объединение в военную организацию на смену НАТО без США, но с привлечением, допустим, Великобритании. Это будет проба четвертого рейха, потому что инициатором этого процесса является, прежде всего, Германия и сама глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это очень опасная тенденция. Если вовремя ее не разрушить, я думаю, Европу ожидает очередная страшная война, — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе все больше стран выступают за ужесточение ограничений или полную отмену права вето при принятии решений. Лидерами этого движения стали Германия и Швеция. Сегодня механизм вето позволяет одной стране блокировать решения всего Союза.