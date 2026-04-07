07 апреля 2026 в 13:35

Появились первые кадры стрельбы у консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стрельба у генерального консульства Израиля в Стамбуле попала на видео. Согласно предварительной информации турецких СМИ, три человека погибли, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. На данный момент территория вокруг здания оцеплена.

Власти Турции начали официальное расследование по факту произошедшего, — заявил министр юстиции Акын Гюрлек.

На кадрах можно увидеть скопления машин экстренных служб. Кроме того, на месте происшествия сейчас находятся сотрудники силовых ведомств.

Ранее секретная служба США приступила к расследованию стрельбы в парке Лафайет, который расположен через дорогу от Белого дома. По информации журналистов The Guardian, инцидент произошел ночью 5 апреля — виновника не удалось найти.

До этого появилась информация, что торжественное открытие ресторана Marathon Burger в Лонг-Бич, связанного с наследием погибшего рэпера Nipsey Hussle, завершилось стрельбой. Инцидент произошел 1 марта, когда на церемонию собралась многочисленная толпа, а перерезать ленту приехал рэпер Snoop Dogg. Артист не только принял участие в открытии, но и собственноручно готовил бургеры для поклонников.

