Появились первые кадры стрельбы у консульства Израиля в Стамбуле

Стрельба у генерального консульства Израиля в Стамбуле попала на видео. Согласно предварительной информации турецких СМИ, три человека погибли, двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. На данный момент территория вокруг здания оцеплена.

Власти Турции начали официальное расследование по факту произошедшего, — заявил министр юстиции Акын Гюрлек.

На кадрах можно увидеть скопления машин экстренных служб. Кроме того, на месте происшествия сейчас находятся сотрудники силовых ведомств.

