Появились детали нападения на израильское консульство в Стамбуле У напавших на консульство Израиля в Стамбуле было длинноствольное оружие

У напавших на консульство Израиля в Стамбуле были пистолеты и длинноствольное оружие, сообщил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль. Личности злоумышленников пока не установлены. При этом само здание дипмиссии закрыто 2,5 года, в нем нет персонала.

Нападавшие прибыли на автомобиле. Они были вооружены длинноствольным оружием и пистолетами, — сказал губернатор.

Ранее злоумышленники атаковали генеральное консульство Израиля в Стамбуле. Трое нападавших были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент территорию вокруг здания оцепили.

До этого агентство Kyodo сообщило, что охрану посольств на территории Японии усилят после инцидента с дипведомством КНР. Главное полицейское управление страны провело совещание по этому вопросу с представителями 12 префектур.

В свою очередь представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Китай потребовал от японских властей сурово наказать офицера, проникшего на территорию посольства КНР в Токио. В Пекине также настаивают на проведении расследования и разъяснениях со стороны Японии.