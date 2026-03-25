Китай потребовал наказания для напавшего на посольство в Токио

Китай потребовал от японских властей сурово наказать офицера, проникшего на территорию посольства КНР в Токио, заявил на брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь. В Пекине также настаивают на проведении расследования и разъяснениях со стороны Японии, сообщает ТАСС.

Мы еще раз настоятельно призываем соответствующие органы немедленно провести тщательное расследование, сурово наказать виновного и предоставить Китаю ответственное объяснение, — сказал дипломат.

По его словам, инцидент демонстрирует, что японская сторона не выполнила обязательства в соответствии с Венской конвенцией. Он добавил, что китайская сторона уже направила официальные протесты японским властям как в Токио, так и в Пекине.