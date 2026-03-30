30 марта 2026 в 08:54

В Японии усилят охрану посольств

Охрану посольств на территории Японии усилят после инцидента с дипведомством КНР

Охрану посольств на территории Японии усилят после инцидента с дипведомством КНР, сообщило агентство Kyodo. Главное полицейское управление страны провело совещание по этому вопросу с представителями 12 префектур.

Отмечается, что в каждом посольстве проверят систему охраны. Полицейское управление резко осудило недавний инцидент в посольстве Китая.

Ранее сообщалось, что офицер Сил самообороны Японии незаконно пробрался в посольство Китая в Токио и стал угрожать дипломатам убийством. Инцидент произошел утром 24 марта. Дебошир, назвавшийся кадровым японским офицером, перелез через забор и силой ворвался на территорию дипломатического объекта.

В свою очередь представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Китай потребовал от японских властей сурово наказать офицера, проникшего на территорию посольства КНР в Токио. В Пекине также настаивают на проведении расследования и разъяснениях со стороны Японии.

15 марта полиция Токио арестовала семерых преступников, в том числе членов группировки японской мафии (якудза). Мужчин подозревают в совершении ограбления в конце января.

