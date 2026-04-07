Стало известно о продаже Гасановым люксовых апартаментов «за печеньки»

Фиктивная продажа апартаментов в «Москва-Сити» за 60 млн рублей, при которых в банковскую ячейку вместо денег положили печенье, произошла между блогером Гусейном Гасановым и свидетелем обвинения, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы. По словам свидетеля, он пытался отказаться от сделки, но Гасанов показывал ему бумагу об отсутствии долгов перед государством и претензий к недвижимости.

Он предложил переоформить на меня объект недвижимости. <…> У меня всякие попытки были отказаться, на что мне показывал бумажку, что в рамках уголовного дела у него (Гасанова. — NEWS.ru) нет долгов перед государством, вопросов по объекту недвижимости тоже нет, — сказал свидетель.

Ранее адвокат Гасанова заявил, что его подзащитный не признает себя виновным в незаконной легализации 65 млн рублей. До этого сам Гасанов ходатайствовал о прекращении уголовного преследования в отношении себя.

Кроме того, столичная прокуратура сообщила, что блогер отмыл деньги, добытые путем уклонения от налогов, приобретя квартиру в 1-м Красногвардейском проезде в Москве ценой свыше 68 млн рублей. По данным надзорного ведомства, общий объем невыплаченных налогов превысил 170 млн рублей.