07 апреля 2026 в 13:29

Стало известно о продаже Гасановым люксовых апартаментов «за печеньки»

Гусейн Гасанов Гусейн Гасанов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Фиктивная продажа апартаментов в «Москва-Сити» за 60 млн рублей, при которых в банковскую ячейку вместо денег положили печенье, произошла между блогером Гусейном Гасановым и свидетелем обвинения, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы. По словам свидетеля, он пытался отказаться от сделки, но Гасанов показывал ему бумагу об отсутствии долгов перед государством и претензий к недвижимости.

Он предложил переоформить на меня объект недвижимости. <…> У меня всякие попытки были отказаться, на что мне показывал бумажку, что в рамках уголовного дела у него (Гасанова. — NEWS.ru) нет долгов перед государством, вопросов по объекту недвижимости тоже нет, — сказал свидетель.

Ранее адвокат Гасанова заявил, что его подзащитный не признает себя виновным в незаконной легализации 65 млн рублей. До этого сам Гасанов ходатайствовал о прекращении уголовного преследования в отношении себя.

Кроме того, столичная прокуратура сообщила, что блогер отмыл деньги, добытые путем уклонения от налогов, приобретя квартиру в 1-м Красногвардейском проезде в Москве ценой свыше 68 млн рублей. По данным надзорного ведомства, общий объем невыплаченных налогов превысил 170 млн рублей.

Москва
Гусейн Гасанов
Элитная недвижимость
отмывание денег
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Супруги едва не погибли в машине при атаке дрона ВСУ в приграничье
Конкурирующие IT-гиганты объединились ради борьбы с общим врагом
Военэксперт ответил, чем грозит Сырскому потеря Константиновки
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

