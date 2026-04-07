Названа причина желания Евросоюза отменить право вето

07 апреля 2026 в 13:35

Сенатор Джабаров: ЕС хочет отменить право вето из-за разногласий в объединении

Владимир Джабаров
Европейский союз рассматривает возможность отмены права вето из-за разногласий в объединении, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, мнения стран — членов ЕС относительно сотрудничества с Россией расходятся.

Евросоюз сейчас разбирается на части, потому что очень разные интересы стали у стран, которые когда-то объединялись. Взгляды различаются, некоторые настроены крайне русофобски. Они готовы даже в ущерб своим национальным интересам отказаться от любых поставок из России, энергоносителей в частности. Другие государства считают, что это глупость, поскольку им это выгодно. Эти моменты приводят к определенному расколу в ЕС, — пояснил Джабаров.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе все больше стран выступает за ужесточение ограничений или полную отмену права вето при принятии решений. Лидерами этого движения стали Германия и Швеция. Сегодня механизм вето позволяет одной стране блокировать решения всего союза.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, как ВСУ поплатились за атаку на сухогруз
Балицкий заявил о завершении эвакуации детей из атакованной ВСУ школы
Инфекционист рассказал, как клещи выбирают жертв
Овчинский: в павильоне «Макет Москвы» состоится Неделя космоса
Генерал Попов может провести остаток жизни в тюрьме
Крупнейшая в мире студия звукозаписи может обрести нового хозяина
Стало известно о новой мошеннической схеме на маркетплейсах
Зоолог объяснил, почему изменится закон о защите краснокнижных животных
Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц
Ветеран «Спартака» оценил шансы команды в матче Кубка России с «Зенитом»
Путин рассказал Орбану о своем серьезном увлечении
«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета
«Я всех простила»: Долина высказалась об истории с мошенниками
Военэксперт ответил, может ли Сырский готовить контратаку в Константиновке
Баканов назвал необычное место, где работает российский MAX
Прокурор озвучил наказание для генерала Попова по делу о взятках
LIFE.ru запустил спецпроект с трансляциями Байконура
Замглавы Каменско-Днепровского округа погиб, спасая детей в Запорожье
Раскрыт хитрый план демократов США с отставкой Хегсета
У российского чиновника изъяли €7 млн, $4 млн и 31 млн рублей
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
