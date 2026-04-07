Названа причина желания Евросоюза отменить право вето

Европейский союз рассматривает возможность отмены права вето из-за разногласий в объединении, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, мнения стран — членов ЕС относительно сотрудничества с Россией расходятся.

Евросоюз сейчас разбирается на части, потому что очень разные интересы стали у стран, которые когда-то объединялись. Взгляды различаются, некоторые настроены крайне русофобски. Они готовы даже в ущерб своим национальным интересам отказаться от любых поставок из России, энергоносителей в частности. Другие государства считают, что это глупость, поскольку им это выгодно. Эти моменты приводят к определенному расколу в ЕС, — пояснил Джабаров.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе все больше стран выступает за ужесточение ограничений или полную отмену права вето при принятии решений. Лидерами этого движения стали Германия и Швеция. Сегодня механизм вето позволяет одной стране блокировать решения всего союза.