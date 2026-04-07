07 апреля 2026 в 12:25

Появилась информация о массированной атаке на Энергодар

ВСУ попытались атаковать гражданские объекты Энергодара

Фото: Социальные сети
Украинские военные, помимо поврежденного ударом спорткомплекса, пытались атаковать дронами и другую гражданскую инфраструктуру Энергодара, сообщила ТАСС директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Сегодня в Энергодаре вновь зафиксированы попытки ВСУ атаковать город дронами, — подчеркнула Яшина.

Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России сообщили, что радиационный фон в районе Запорожской АЭС остается в пределах нормы. Замеры проводились после атак ВСУ.

В конце марта пресс-служба станции сообщила, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС и прилегающих территориях остается в пределах нормы после внепланового отключения внешней высоковольтной линии «Днепровская». Защитные системы сработали в штатном режиме. Специалисты подчеркнули, что ситуация полностью контролируема и не представляет угрозы для персонала или окружающей среды. Несмотря на временную потерю одной из питающих линий, объект продолжил функционировать с соблюдением всех регламентов радиационной защиты.

