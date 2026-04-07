07 апреля 2026 в 12:24

Россиянам рассказали о дневной норме куличей и пасхальных яиц

Роскачество: в день можно съедать не более трех кусков кулича и двух яиц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В день можно съедать не более трех кусков кулича и двух яиц, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Роскачества. Чрезмерное употребление этих продуктов может вызвать дискомфорт.

Кулич — это продукт с высоким содержанием сахара, сливочного масла и муки. Калорийность 100 граммов кулича составляет в среднем от 350 до 450 килокалорий. При малоподвижном образе жизни избыточное потребление кулича быстро приводит к набору веса. Кроме того, большое количество быстрых углеводов создает резкую нагрузку на поджелудочную железу, — рассказали в ведомстве.

Специалисты также отметили, что в желтках от яиц содержится большое количество холестерина. Верхняя безопасная суточная норма для здорового взрослого человека составляет до 300 миллиграммов, тогда как в одном яйце содержится около 200-250 миллиграммов.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что людям с сахарным диабетом и ожирением лучше не употреблять куличи. Она напомнила, что взрослым и здоровым людям допустимо съесть от 100 до 200 г этой выпечки в зависимости от массы тела и роста.

Здоровье
куличи
яйца
рацион
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

