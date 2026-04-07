Врач объяснил, как вовремя распознать патологическую боль в суставах Ортопед Гедиев: боль в суставах ночью или в покое сигнализирует о патологии

Боль в суставах ночью или в покое нередко сигнализирует о патологии, заявил «Газете.Ru» ортопед Таулан Гедиев. Среди тревожных признаков он выделил выраженную утреннюю скованность, отеки и постепенно нарастающее ограничение движений.

Боль в суставах — это не норма, вне зависимости от возраста. Возраст сам по себе не вызывает болевых ощущений, он лишь увеличивает вероятность того, что накопленные за жизнь перегрузки и микротравмы начнут давать о себе знать. Если из-за боли человек начинает меньше двигаться, отказывается от привычной активности или хромает — это уже сигнал, что речь идет не о возрасте, а о конкретной проблеме, которую нужно диагностировать и правильно лечить, — предупредил Гедиев.

Он отметил, что суставы часто страдают из-за длительного дисбаланса нагрузки. По его словам, негативными факторами считаются слабые мышцы, лишний вес, однотипные движения, малоподвижный образ жизни и резкие перегрузки.

Ранее терапевт Елена Ревкова заявила, что перепады атмосферного давления и другие метеорологические факторы могут вызвать боль в суставах весной. Она отметила, что в группу риска входят люди старше 40 лет и пациенты с хроническими ревматическими заболеваниями.