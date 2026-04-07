Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 12:43

Диетолог перечислила признаки навязчивого стремления к ЗОЖ

Врач Русакова назвала тревожным признаком зацикленность на показателях здоровья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зацикленность на весе и других показателях здоровья может указывать на навязчивое стремление к ЗОЖ, заявила «Газете.Ru» диетолог Дарья Русакова. Люди с подобным расстройством нередко нарушают режим питания — длительные периоды голодания у них сменяются вспышками бесконтрольного переедания.

Если человек начинает взвешиваться после каждого приема пищи или после каждого похода в туалет — это серьезные «звоночки» того, что что-то идет не так. Мысли о еде, БЖУ и весе начинают доминировать над всеми остальными жизненными проблемами. Со временем люди изолируются от общества, избегают совместных приемов пищи и походов в магазин. Они утрачивают интерес к прежним увлечениям, хобби и даже работе. Общение с друзьями и семьей сокращается, человек становится замкнутым и нередко агрессивным, — рассказала Русакова.

Люди с навязчивым стремлением к ЗОЖ часто относятся к приемам пищи как к особым ритуалам. Они употребляют продукты только из особенной посуды или приготовленные определенным способом. Тренировки для них становятся инструментом не для поддержания здоровья, а для самоистязания. Они пытаются «сжечь» все калории и не учитывают свое физическое состояние.

Ранее психолог Елизавета Куликова предупредила, что резкий и неосознанный переход к ЗОЖ может привести к пищевым расстройствам и истощению. Она отметила, что в погоне за красотой и долголетием люди нередко сталкиваются с депрессией и тревожностью.

Здоровье
врачи
расстройства
ЗОЖ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.