07 апреля 2026 в 12:00

Полкило творога и никаких дрожжей: пасхальный кулич с влажным мякишем и сухофруктами в сиропе

Фото: D-NEWS.ru
Творожные куличи без дрожжей — это идеальный вариант для тех, кто ценит нежную, влажную текстуру и насыщенный вкус. В этом рецепте сухофрукты предварительно вымачиваются в сиропе, что делает мякиш особенно сочным.

Для приготовления понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г сухофруктов (изюм, курага, цукаты), ванилин. Для сиропа: 100 мл воды, 50 г сахара.

Рецепт: сухофрукты залейте кипятком на 10 минут, обсушите. Для сиропа смешайте воду и сахар, доведите до кипения, варите 2 минуты. Залейте сухофрукты сиропом и оставьте на 30 минут.

Творог протрите через сито, добавьте размягченное масло, сахар, яйца и ванилин, взбейте. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте. Сухофрукты откиньте на дуршлаг, обсушите и добавьте в тесто. Формы заполните тестом на 2/3. Выпекайте при 170 °C 40–50 минут. Остудите, украсьте глазурью.

Ранее был назван рецепт кулича для тех, кто любит булочки с маком: на подготовку уйдет 15 минут.

Дарья Иванова
