Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 14:51

Французские истребители Rafale разместили у границ России

Истребители Rafale перебросили в Литву к границе России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Французские истребители Rafale перебросили в Литву на авиабазу Шяуляй в 130 километрах от российской границы, сообщает Military Watch Magazine. Развертывание связано с усилением миссии НАТО по контролю воздушного пространства в регионе.

Альянс на постоянной основе привлекает авиацию стран-участниц для выполнения задач воздушной полиции. Истребители Rafale способны нести различные виды вооружения, включая крылатые ракеты с большой дальностью поражения.

Ранее МИД России сообщил, что гигантские траты Североатлантического альянса якобы на оборону не дали Европе безопасности и стабильности. В ведомстве отметили, что ежегодно члены НАТО выделяют на военные нужды около $1,4 трлн (111,6 трлн рублей).

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что изменения системы НАТО и международного права неизбежны. По его словам, американский лидер нацелен на создание новых переговорных площадок. Политолог отметил, что конфликт Соединенных Штатов и НАТО изменит расстановку сил в Европе.

Европа
Литва
Россия
НАТО
истребители
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.