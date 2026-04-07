Французские истребители Rafale разместили у границ России Истребители Rafale перебросили в Литву к границе России

Французские истребители Rafale перебросили в Литву на авиабазу Шяуляй в 130 километрах от российской границы, сообщает Military Watch Magazine. Развертывание связано с усилением миссии НАТО по контролю воздушного пространства в регионе.

Альянс на постоянной основе привлекает авиацию стран-участниц для выполнения задач воздушной полиции. Истребители Rafale способны нести различные виды вооружения, включая крылатые ракеты с большой дальностью поражения.

Ранее МИД России сообщил, что гигантские траты Североатлантического альянса якобы на оборону не дали Европе безопасности и стабильности. В ведомстве отметили, что ежегодно члены НАТО выделяют на военные нужды около $1,4 трлн (111,6 трлн рублей).

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что изменения системы НАТО и международного права неизбежны. По его словам, американский лидер нацелен на создание новых переговорных площадок. Политолог отметил, что конфликт Соединенных Штатов и НАТО изменит расстановку сил в Европе.