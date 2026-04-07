В Госдуме раскрыли новую схему мошенников с вопросом о ДТП Депутат Немкин: мошенники начали взламывать аккаунты с помощью вопроса о ДТП

Мошенники начали взламывать аккаунты россиян в мессенджерах по новой схеме — они рассылают жертвам сообщения от имени знакомых с вопросом о якобы человеке в ДТП, предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. В беседе с LIFE.ru он рассказал, что злоумышленники прикрепляют вредоносную ссылку, переходя по которой пользователи попадают на фишинговую страницу.

Пользователи получают сообщение от знакомого человека с тревожным вопросом: «Узнаешь этого человека в ДТП?» — и ссылкой. За счет эффекта доверия и эмоционального давления вероятность перехода по такой ссылке значительно возрастает, — подчеркнул Немкин.

Как пояснил парламентарий, это классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники воздействуют на чувства жертвы — вызывают страх, тревогу, жалость — и действуют внезапно. Поскольку сообщение отправлено от имени знакомого человека, бдительность притупляется.

Нажав на ссылку, пользователи рискуют попасть либо на фишинговый сайт, где у них могут выманить логины и пароли, либо скачать вредоносную программу. Последнее перехватывает конфиденциальную информацию и открывает мошенникам доступ к мессенджерам и банковским сервисам.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали активнее использовать всплывающие окна вместо файлов для распространения вредоносного ПО. В ведомстве предупредили, что такие ссылки могут маскироваться под полезный контент.