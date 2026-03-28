Рецепт кулича для тех, кто любит булочки с маком: все просто — на подготовку уйдет 15 минут

Слоеный кулич с маком — это идеальный вариант для тех, кто обожает булочки с маком, но не хочет возиться с дрожжевым тестом. Готовится он просто: заранее разморозьте слоеное тесто, и на подготовку уйдет 15 минут.

В результате получается невероятно красивый, высокий кулич с хрустящими слоями и ароматной маковой начинкой внутри.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого), 100 г мака, 50 г сахара, 50 мл воды, яйцо для смазывания.

Для начинки мак залейте кипятком на 15 минут, затем слейте воду, добавьте сахар и немного воды (около 50 мл), прогрейте на медленном огне 5–7 минут, чтобы мак набух и сахар растворился, дайте остыть.

Слоеное тесто раскатайте в прямоугольный пласт. Равномерно распределите маковую начинку по тесту. Сверните тесто в плотный рулет, разрежьте его вдоль, не дорезая до конца 1–2 см, чтобы получились две половинки. Заплетите эти половинки в косичку. Сверните косичку в высокую улитку по спирали и поместите в форму для кулича. Дайте постоять 15 минут, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

