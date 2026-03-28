Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 21:20

Рецепт кулича для тех, кто любит булочки с маком: все просто — на подготовку уйдет 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Слоеный кулич с маком — это идеальный вариант для тех, кто обожает булочки с маком, но не хочет возиться с дрожжевым тестом. Готовится он просто: заранее разморозьте слоеное тесто, и на подготовку уйдет 15 минут.

В результате получается невероятно красивый, высокий кулич с хрустящими слоями и ароматной маковой начинкой внутри.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого), 100 г мака, 50 г сахара, 50 мл воды, яйцо для смазывания.

Для начинки мак залейте кипятком на 15 минут, затем слейте воду, добавьте сахар и немного воды (около 50 мл), прогрейте на медленном огне 5–7 минут, чтобы мак набух и сахар растворился, дайте остыть.

Слоеное тесто раскатайте в прямоугольный пласт. Равномерно распределите маковую начинку по тесту. Сверните тесто в плотный рулет, разрежьте его вдоль, не дорезая до конца 1–2 см, чтобы получились две половинки. Заплетите эти половинки в косичку. Сверните косичку в высокую улитку по спирали и поместите в форму для кулича. Дайте постоять 15 минут, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут до румяной корочки.

Проверено редакцией
Читайте также
куличи
рецепты
выпечка
Пасха
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Махачкале эвакуировали более 100 автомобилей после наводнения
Средства ПВО сбили 26 украинских дронов за девять часов над регионами РФ
Стало известно, кого отправляют на передовую под Харьковом
Власти ФРГ назвали проблемы с железными дорогами угрозой демократии
«Начинает доходить»: Дмитриев прокомментировал энергетический кризис в ЕС
«Минздрав не видит»: пиво отказались возвращать на российские стадионы
В Тюмени две женщины пытались поджечь военкомат зажигательной смесью
На Западе раскрыли, как Нетаньяху унизил Зеленского
В Иране начали забирать 12-летних детей в армию
Потеря Константиновки, Лимана: ситуация на фронтах СВО вечером 28 марта
Рэпера-иноагента переобъявили в розыск
Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Севастополь
Всплыл неприятный для Киева факт о главе Генштаба ВСУ
Корреспондент RT не смог сдержать слез из-за смерти журналистки в Ливане
Названо число пострадавших при атаках ВСУ в российском регионе
Ребенка смыло потопом прямо на улице в Махачкале
«Сгущаются грозовые тучи»: на Западе ужаснулись положению Киева
Вэнс указал на примерный срок окончания операции США в Иране
Самолет США ДРЛОиУ E-3 получил повреждения при ударе Ирана
В Вашингтоне начались протесты против политики Трампа
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.