Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 12:00

Этот кулич получается с первого раза: «Нежность» с творогом и белым шоколадом — румяный, пышный и долго не сохнет

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру творог, яйца и белый шоколад — и пеку кулич «Нежность», который получается румяным, пышным и таким мягким, что долго не черствеет.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, чуть влажный мякиш с творожной ноткой, сладкие вкрапления белого шоколада, тонкая ароматная корочка — все это тает во рту и остается свежим даже спустя несколько дней.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 3 яйца, 150 г сливочного масла, 200 г сахара, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 г белого шоколада, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером до однородной пасты.

Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца по одному, затем творог и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое тесто. Белый шоколад порубите ножом на мелкие кусочки или натрите на терке, добавьте в тесто, перемешайте. Форму для кулича смажьте маслом, присыпьте мукой, выложите тесто на 2/3 высоты. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут до золотистого цвета и сухой лучины. Готовый кулич остудите на решетке, при желании украсьте сахарной пудрой или шоколадной глазурью.

Проверено редакцией
куличи
творог
кулинария
выпечка
Пасха
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти режиссера Шухера
Сочинского чиновника задержали со взяткой в 3,5 млн рублей
В МИД России сделали жесткое предупреждение Южной Корее из-за Украины
Небо в Австралии окрасилось в кроваво-красные оттенки
Беспилотник ударил по жилому дому в Ливане
ТРЦ в российском регионе опустел за секунды из-за тревоги
Охранник супруги Байдена ранил себя в ногу
Скончался режиссер Олег Шухер
Озвучены объемы подземных водных запасов России
Магнитные бури сегодня, 28 марта: что завтра, мигрени, раздражительность
У российского спортсмена нашли следы допинга
Эвакуация жителей российского города началась на фоне мощного наводнения
Военэксперт не исключил возможность ударов Ирана по Украине
Наступление ВС России на Харьков 28 марта: огромные потери, бои за границу
Рубио предсказал сроки завершения войны на Ближнем Востоке
В России утвердили концепцию развития первой помощи
Концерт прошел в Русском доме в Праге после нападения вандалов
Немцы взмолились о начале переговоров с Россией по поставкам газа
Пенсионерка обеднела на 25 млн рублей после одного звонка
Аракчи обвинил Трампа в том, что США не держат свое слово
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.