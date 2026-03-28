Этот кулич получается с первого раза: «Нежность» с творогом и белым шоколадом — румяный, пышный и долго не сохнет

Этот кулич получается с первого раза: «Нежность» с творогом и белым шоколадом — румяный, пышный и долго не сохнет

Беру творог, яйца и белый шоколад — и пеку кулич «Нежность», который получается румяным, пышным и таким мягким, что долго не черствеет.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, чуть влажный мякиш с творожной ноткой, сладкие вкрапления белого шоколада, тонкая ароматная корочка — все это тает во рту и остается свежим даже спустя несколько дней.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 3 яйца, 150 г сливочного масла, 200 г сахара, 300 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 г белого шоколада, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Творог протрите через сито или пробейте блендером до однородной пасты.

Масло размягчите, взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности, добавьте яйца по одному, затем творог и соль, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем, постепенно введите в творожную массу, замесите мягкое тесто. Белый шоколад порубите ножом на мелкие кусочки или натрите на терке, добавьте в тесто, перемешайте. Форму для кулича смажьте маслом, присыпьте мукой, выложите тесто на 2/3 высоты. Выпекайте при 180 °С 40–45 минут до золотистого цвета и сухой лучины. Готовый кулич остудите на решетке, при желании украсьте сахарной пудрой или шоколадной глазурью.

