Заливаю капусту с фаршем яйцом — и готовлю пирог-запеканку за 20 минут. Сытнее пирожков и без лишней возни

Беру капусту, фарш и яйца — и готовлю на сковороде пирог-запеканку, который получается сытнее любых пирожков, а готовится без лишней возни.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящий, слегка карамелизованный слой капусты по краям, внутри — сочный мясной фарш с луком, а яичная заливка скрепляет все в единое нежное и плотное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками. Лук мелко нарежьте, обжарьте с фаршем до готовности, посолите, поперчите.

В отдельной миске взбейте яйца со сметаной, добавьте муку, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выложите половину капусты, сверху распределите фарш, накройте оставшейся капустой. Залейте яично-сметанной смесью, разровняйте. Накройте крышкой и томите на медленном огне 15–20 минут, затем снимите крышку и подрумяньте верх еще 5 минут. Подавайте горячим — эта запеканка насыщает, согревает и исчезает быстрее, чем вы ее готовили.

