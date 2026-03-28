28 марта 2026 в 13:59

Рабочий разбился в шахте лифта во Владивостоке

Во Владивостоке рабочий упал в лифтовую шахту строящегося объекта и умер, сообщило следственное управление СК России по Приморскому краю в своем канале в MАХ. По факту трагического инцидента организована проверка.

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту несчастного случая на строящемся объекте, произошедшего 28 марта 2026 года в районе Дальпресса во Владивостоке, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также представители подрядной организации.

Ранее сообщалось, что на стройке в Москве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь, так как мужчина не подавал признаков жизни.

До этого сообщалось, что в Тульской области рабочий попал в дробильную машину и скончался от полученных травм. Следователи опросили очевидцев, изъяли необходимую документацию и осмотрели место происшествия.

рабочие
Владивосток
лифты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, когда в России появится новый стартовый стол для ракет
Срочники и СВО, когда забирают на службу: круглогодичный призыв, детали
В Ozon рассказали о тенденциях покупок россиян в этом году
Иран заявил о разрушительных атаках на новые израильские объекты
В европейской стране военные жалуются на экономию
Мощные ливни оставили без света сотни тысяч жителей Дагестана
Оператор «Северного потока — 2» продлил действие товарного знака в России
Заммэра Челябинска обвинили в махинациях на 150 млн рублей
«Будет целовать мне задницу»: Трамп публично унизил саудовского принца
Пара петербургских пенсионеров напала с баллончиком на соседку
Рабочий разбился в шахте лифта во Владивостоке
«Окажем помощь»: глава Ярославской области обратился к пострадавшим от ВСУ
КСИР стер с лица земли склад украинских систем ПВО для Пентагона
Раскрыта судьба пропавшей в Сербии студентки из Подмосковья
ФСБ обнародовала кадры предотвращения теракта в Ставрополе
Житель Одессы открыл огонь и взорвал гранату на одной из улиц города
Гибель ребенка, ликвидация агента Киева: как ВСУ атакуют Россию 27 марта
Военкомы мобилизовали мужчину прямо в автобусе
Одна страна официально вступила в войну Ирана с Израилем
Удар дрона ВСУ лишил двух малышей матери
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

