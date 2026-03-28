Рабочий разбился в шахте лифта во Владивостоке

Во Владивостоке рабочий упал в лифтовую шахту строящегося объекта и умер, сообщило следственное управление СК России по Приморскому краю в своем канале в MАХ. По факту трагического инцидента организована проверка.

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по факту несчастного случая на строящемся объекте, произошедшего 28 марта 2026 года в районе Дальпресса во Владивостоке, — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. Уже проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, а также представители подрядной организации.

