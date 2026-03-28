28 марта 2026 в 13:46

Житель Одессы открыл огонь и взорвал гранату на одной из улиц города

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Неизвестный мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия и взорвал гранату на Архитекторской улице в Одессе на юге Украины, сообщили в пресс-службе полиции страны. Чтобы обезвредить нарушителя, на место прибыл спецназ. Силовикам удалось благополучно задержать стрелка.

В полицию поступило сообщение о мужчине, находящемся на улице Архитекторской с предметами, похожими на оружие. По предварительной информации, в его руках были граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов, после чего произошел взрыв, — говорится в заявлении.

По предварительной информации, в результате обошлось без пострадавших. В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы стрелка.

Ранее в Полтаве задержали двух несовершеннолетних, которые пытались подорвать автомобиль с украинскими военнослужащими. Злоумышленниками оказались двое 16-летних подростков. Молодые люди планировали заложить взрывное устройство под автомобиль и привести его в действие в тот момент, когда солдаты приблизятся к машине.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
