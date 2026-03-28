28 марта 2026 в 12:03

Этот мясной рулет — топ-решение для уютного ужина без хлопот. Готовлю так — и семья сбегается к столу

Сочетание нежной куриной грудки, душистых грибов и тягучего сыра — проверенная временем классика. Этот рулет, запеченный до золотистого совершенства, выглядит как ресторанное блюдо, но готовится на домашней кухне с минимальными усилиями.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 500 г, шампиньоны — 200 г, репчатый лук — 1 шт., твердый сыр — 100 г, сливки 20% — 150 мл, яйцо — 1 шт., растительное масло — 2 ст. л., соль, молотый черный перец — по вкусу, сушеный чеснок — 0,5 ч. л., свежая зелень (петрушка/укроп) — для подачи.

Как готовлю

Куриное филе слегка отбиваем, солим и перчим. Грибы и лук мелко нарезаем, обжариваем на сковороде с маслом до испарения жидкости и легкой золотистости, в конце добавляем чеснок.

Полученную начинку равномерно распределяем по филе, сворачиваем его в плотный рулет и фиксируем зубочистками.

На разогретой сковороде с маслом обжариваем рулет со всех сторон до образования румяной корочки (примерно 5–7 минут). Перекладываем рулет в форму для запекания.

В отдельной емкости взбиваем яйцо со сливками, солью и перцем, заливаем этой смесью рулет. Сверху обильно посыпаем натертым сыром.

Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до полной готовности курицы и красивой сырной корочки. Перед подачей даем немного остыть, нарезаем порционными кусочками и украшаем свежей зеленью.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
