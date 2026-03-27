От семейного ужина до праздничного стола: универсальная запеканка с треской — идеальный баланс вкуса и текстуры

Здесь сыр — не просто верхний слой, а полноценный архитектор блюда. Плавясь, он скрепляет все компоненты в единое целое, создавая ту самую аппетитную, тягучую и хрустящую корочку, которая отличает по-настоящему удачную запеканку.

Что понадобится

Треска (филе) — 500 г, картофель — 600 г, 2 помидора, огурец, лук репчатый, сливки 20% — 200 мл, сыр (чеддер, гауда или смесь) — 150 г, горчица дижонская — 1 ст. л., зелень петрушки и укропа — по 5 г, розмарин свежий — 1 веточка, масло оливковое — 3 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Картофель тщательно моем и отвариваем в мундире до готовности (около 25 минут). Остужаем, очищаем и нарезаем продольными кружками толщиной примерно 1 см.

Лук чистим и шинкуем полукольцами, помидоры и огурец моем и режем кружками. Зелень петрушки и укропа мелко рубим, розмарин разбираем на листики. Треску опускаем в кипящую подсоленную воду, доводим до кипения и варим ровно 4 минуты.

Аккуратно вынимаем шумовкой, даем остыть и разбираем на некрупные кусочки, удаляя возможные кости. Взбиваем сливки с дижонской горчицей до однородности. На дно огнеупорной формы выкладываем слой картофеля, слегка приправляем солью и перцем, сбрызгиваем частью оливкового масла.

Далее слоями распределяем лук, кружки огурца и кусочки отварной трески, посыпаем измельченной зеленью. Равномерно промазываем всю поверхность сливочно-горчичной смесью. Сыр натираем на крупной терке или нарезаем тонкими пластинами и плотным слоем покрываем запеканку.

По периметру формы раскладываем кружки помидоров, приправляем их, сбрызгиваем оставшимся маслом и украшаем листиками розмарина. Разогреваем духовку до 200 °C и запекаем блюдо около 15–20 минут до образования румяной, пузырящейся сырной корочки.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.