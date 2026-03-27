Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 08:26

В АвтоВАЗе оценили влияние ближневосточного конфликта на цепочки поставок

Соколов: конфликт на Ближнем Востоке минимально повлиял на работу АвтоВАЗа

Главный конвейер линии сборки автомобилей Lada на АвтоВАЗе Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Ближнем Востоке минимально повлиял на работу АвтоВАЗа, заявил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава компании Максим Соколов. При этом он добавил, что некоторые логистические цепочки, проходившие через Иран, были скорректированы, передает корреспондент NEWS.ru.

Влияние ситуации на Ближнем Востоке на деятельность компании — минимальное, — сказал Соколов.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин сообщил, что подавляющее большинство стран Юго-Восточной Азии проявили значительный интерес к российским энергоресурсам. Он пояснил, что это произошло на фоне сокращения предложения с Ближнего Востока.

В свою очередь спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании придется начать нормировать и ограничивать потребление топлива, чтобы сдержать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, скоро Европа «будет умолять» Россию возобновить поставки энергоресурсов.

Россия
АвтоВАЗ
Ближний Восток
поставки
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.