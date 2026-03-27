В АвтоВАЗе оценили влияние ближневосточного конфликта на цепочки поставок

Конфликт на Ближнем Востоке минимально повлиял на работу АвтоВАЗа, заявил в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава компании Максим Соколов. При этом он добавил, что некоторые логистические цепочки, проходившие через Иран, были скорректированы, передает корреспондент NEWS.ru.

Влияние ситуации на Ближнем Востоке на деятельность компании — минимальное, — сказал Соколов.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин сообщил, что подавляющее большинство стран Юго-Восточной Азии проявили значительный интерес к российским энергоресурсам. Он пояснил, что это произошло на фоне сокращения предложения с Ближнего Востока.

В свою очередь спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании придется начать нормировать и ограничивать потребление топлива, чтобы сдержать последствия энергетического кризиса, возникшего из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, скоро Европа «будет умолять» Россию возобновить поставки энергоресурсов.