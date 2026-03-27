Занятия в подвергшейся нападению школе Челябинска возобновили

Уроки, прерванные 26 марта в челябинской школе № 32 из-за нападения 15-летнего подростка, возобновили, заявили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области. Там отметили, что учебное заведение с утра 27 марта работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что у подростка, который напал на школу, были проблемы с психикой. По сведениям источника, мальчика с самого детства водили по неврологам, он жаловался на слишком строгого отца. Оказалось, что 12-летняя сестра юноши также наблюдалась у психиатра.

Инцидент в челябинской школе произошел утром 26 марта. Подросток принес с собой целый арсенал — пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Ранения получили пять человек — сам нападавший, который пытался сбежать через окно, его одноклассница и три педагога. Девочку с резаной раной головы доставили в больницу.