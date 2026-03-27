Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 08:34

Занятия в подвергшейся нападению школе Челябинска возобновили

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уроки, прерванные 26 марта в челябинской школе № 32 из-за нападения 15-летнего подростка, возобновили, заявили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области. Там отметили, что учебное заведение с утра 27 марта работает в штатном режиме.

Школа работает в обычном режиме, учебный процесс возобновили, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у подростка, который напал на школу, были проблемы с психикой. По сведениям источника, мальчика с самого детства водили по неврологам, он жаловался на слишком строгого отца. Оказалось, что 12-летняя сестра юноши также наблюдалась у психиатра.

Инцидент в челябинской школе произошел утром 26 марта. Подросток принес с собой целый арсенал — пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Ранения получили пять человек — сам нападавший, который пытался сбежать через окно, его одноклассница и три педагога. Девочку с резаной раной головы доставили в больницу.

школы
нападения
дети
подростки
Челябинск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье выдворят 60 выходцев из Азии и Латинской Америки
«Я с ней знакома уже давно»: Полина Диброва о новом романе экс-мужа
В Финляндии указали на раскол внутри НАТО
Подсчитан ущерб военной технике США на Ближнем Востоке
Врач назвала неочевидный полезный нутриент для мужчин
Литвина развели на огромные деньги при попытке вернуть украденный аккаунт
Жертвы Эпштейна решили засудить американскую администрацию
В российском регионе пропала несовершеннолетняя с приметной татуировкой
Стало известно о возможном испытании в США гиперзвуковой ракеты
В Сочи задержали вице-мэра и двоих чиновников администрации
Занятия в подвергшейся нападению школе Челябинска возобновили
В Дубае наступил тотальный дефицит эскортниц
В АвтоВАЗе оценили влияние ближневосточного конфликта на цепочки поставок
Свыше 10 брендов собрались покинуть Россию в 2026 году
Война на Ближнем Востоке спровоцировала немыслимый рост цен на авиабилеты
Жители Ирана стали массово гибнуть из-за мин-обманок Израиля и США
Подсчитаны колоссальные потери России из-за теневого оборота моторных масел
Тренер назвала лучшее упражнение для развития мышц рук
Юрист раскрыл важный нюанс о вызове сотрудника на работу в выходной
Победный марш-бросок, провал танков Abrams ВСУ: новости СВО к утру 27 марта
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.