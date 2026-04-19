В Белом доме объяснили, почему советники Трампа пытаются его «заткнуть»

Советники президента США Дональда Трампа советуют ему реже давать СМИ спонтанные интервью, поскольку такие беседы лишний раз демонстрируют противоречивый характер его заявлений, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, какое-то время Трамп следовал этой рекомендации, однако затем вновь вернулся к привычному стилю общения.

Более того, иногда он даже подшучивает над пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщая ей, что уже побеседовал с неким журналистом и передал ему важную информацию, а Ливитт придется знакомиться с новостями из публикаций. Информаторы также отмечают, что американский лидер часто импровизирует при написании постов в социальной сети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Трамп несколько часов кричал на помощников, узнав о сбитом в начале апреля над Ираном американском истребителе F-15E. Хозяин Белого дома опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране и удерживали 66 американских дипломатов.

До этого стало известно, что Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, которое было посвящено новому витку кризиса в Ормузском проливе и переговорам с Ираном. В мероприятии приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.