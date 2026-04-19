19 апреля 2026 в 07:38

В Белом доме объяснили, почему советники Трампа пытаются его «заткнуть»

WSJ: советники просят Трампа реже давать интервью из-за противоречивых заявлений

Дональд Трамп
Советники президента США Дональда Трампа советуют ему реже давать СМИ спонтанные интервью, поскольку такие беседы лишний раз демонстрируют противоречивый характер его заявлений, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, какое-то время Трамп следовал этой рекомендации, однако затем вновь вернулся к привычному стилю общения.

Более того, иногда он даже подшучивает над пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщая ей, что уже побеседовал с неким журналистом и передал ему важную информацию, а Ливитт придется знакомиться с новостями из публикаций. Информаторы также отмечают, что американский лидер часто импровизирует при написании постов в социальной сети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Трамп несколько часов кричал на помощников, узнав о сбитом в начале апреля над Ираном американском истребителе F-15E. Хозяин Белого дома опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда иранские студенты захватили посольство США в Тегеране и удерживали 66 американских дипломатов.

До этого стало известно, что Трамп провел совещание в Ситуационной комнате Белого дома, которое было посвящено новому витку кризиса в Ормузском проливе и переговорам с Ираном. В мероприятии приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

