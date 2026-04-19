19 апреля 2026 в 09:06

Сантехников и электриков захотели «включить» в платежки ЖКХ

Депутат Госдумы Антропенко предложил включить допуслуги УК в квитанции ЖКХ

Россияне должны иметь возможность оплатить дополнительные услуги сотрудников управляющих компаний онлайн по одной квитанции вместе с ежемесячными коммунальными платежами, заявил ТАСС депутат Госдумы Игорь Антропенко. По его словам, речь идет в том числе о вызовах сантехников и электриков.

Оплата дополнительных услуг управляющих компаний <...> должна быть включена в квитанцию со всеми остальными коммунальными платежами, чтобы иметь возможность оплатить эту услугу онлайн, — подчеркнул парламентарий.

Антропенко пояснил, что такое нововведение решит сразу две задачи. Во-первых, у жителей многоквартирных домов появится гарантия качества выполненных работ. Во-вторых, управляющие компании получат дополнительный и легальный источник дохода.

Ранее в Госдуме предложили давать россиянам скидку в размере 50% на ЖКХ за активное участие в субботниках. Вице-спикер ГД Борис Чернышов уже направил главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину письмо с этой инициативой. По мнению парламентария, мера поможет повысить вовлеченность граждан в благоустройство городов.

