Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 09:03

Захват Мадуро активизировал чистку элит в Венесуэле

NYT: масштабные чистки начались в Венесуэле после захвата Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Truth Social/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро началась широкая кампания по зачистке политических и деловых элит, сообщает The New York Times. Власти целенаправленно устраняют из системы людей, связанных с бывшим лидером страны.

Уточняется, что союзники Мадуро теряют государственные должности, предприниматели подвергаются задержаниям, а члены его семьи фактически отстраняются от участия в экономической и публичной жизни. За три месяца с должностей сняты 17 министров, полностью обновлено руководство вооруженных сил и назначены новые представители дипломатического корпуса. Также сообщается о задержании как минимум трех бизнесменов.

Руководство этим процессом осуществляет временный глава государства Делси Родригес. Политик называла арест Мадуро «незаконной атакой», однако теперь именно она курирует масштабное перераспределение политического влияния в стране.

При этом часть решений принимается под давлением Соединенных Штатов. Несмотря на кадровые перестановки, как утверждает издание, политическая система Венесуэлы по-прежнему носит авторитарный характер, а представители оппозиции не видят в происходящих изменениях реального движения в сторону демократии.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что Латинскую Америку может ждать восстание, если США не переосмыслят свои отношения с регионом и продолжат использовать экономические инструменты как механизм вымогательства. Он отметил, что осознал политизированность американских санкций после внесения его в список Управления по контролю за иностранными активами.

Мир
Венесуэла
США
Николас Мадуро
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Футболист «Вероны» Орбан подрался с болельщиком из-за отказа от фото
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.