Захват Мадуро активизировал чистку элит в Венесуэле NYT: масштабные чистки начались в Венесуэле после захвата Мадуро

В Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро началась широкая кампания по зачистке политических и деловых элит, сообщает The New York Times. Власти целенаправленно устраняют из системы людей, связанных с бывшим лидером страны.

Уточняется, что союзники Мадуро теряют государственные должности, предприниматели подвергаются задержаниям, а члены его семьи фактически отстраняются от участия в экономической и публичной жизни. За три месяца с должностей сняты 17 министров, полностью обновлено руководство вооруженных сил и назначены новые представители дипломатического корпуса. Также сообщается о задержании как минимум трех бизнесменов.

Руководство этим процессом осуществляет временный глава государства Делси Родригес. Политик называла арест Мадуро «незаконной атакой», однако теперь именно она курирует масштабное перераспределение политического влияния в стране.

При этом часть решений принимается под давлением Соединенных Штатов. Несмотря на кадровые перестановки, как утверждает издание, политическая система Венесуэлы по-прежнему носит авторитарный характер, а представители оппозиции не видят в происходящих изменениях реального движения в сторону демократии.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее заявил, что Латинскую Америку может ждать восстание, если США не переосмыслят свои отношения с регионом и продолжат использовать экономические инструменты как механизм вымогательства. Он отметил, что осознал политизированность американских санкций после внесения его в список Управления по контролю за иностранными активами.