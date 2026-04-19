19 апреля 2026 в 08:35

Мединский ответил на вопрос о числе жертв геноцида народа СССР в годы ВОВ

Мединский: число жертв геноцида в годы ВОВ можно посчитать только математически

Владимир Мединский
Число жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны можно посчитать только математически, заявил ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Он отметил, что именно по сложной формуле была рассчитана цифра 26,7 млн человек, обозначающая общее число павших в годы войны.

В условиях колоссального масштаба зверств и преступлений на войне мы фактически можем только математическими формулами рассчитать число уничтоженных мирных жителей, — сказал Мединский.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство ведет системную работу по продвижению международного признания геноцида советского народа. Дипломат уточнила, что сотрудничество налажено в рамках российско-белорусской рабочей группы.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за отрицание геноцида советского народа, а также осквернение захоронений жертв геноцида. Максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Власть
Россия
Великая Отечественная война
Владимир Мединский
