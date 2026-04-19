19 апреля 2026 в 09:21

Латвийский депутат заявил о чудовищных угрозах от украинских националистов

Депутат Рижской думы Росликов рассказал об угрозах украинских националистов

Алексей Росликов Алексей Росликов Фото: t.me/Roslikovs
Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил в беседе с РИА Новости, что ему и его семье регулярно поступали угрозы от представителей украинских националистических организаций. По его словам, было возбуждено уголовное дело, однако настоящий поиск звонивших полицейскими не велся.

Регулярно звонили представители националистической украинской партии. <...> Детальные рассказы, как будут лишены жизни и здоровья мои дети. <...> Как поступят с моей супругой, в интимных подробностях, — рассказал Росликов.

Он отметил, что правоохранители предложили ему размещение на конспиративной квартире без доступа к родственникам, знакомым, интернету и телефону. После 90 дней «имитации» расследования было выписано постановление, что установить звонящего не удалось, резюмировал Росликов.

Ранее Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы за поддержку России и защиту русскоязычного населения. Политик отметил, что этот судебный процесс покажет, насколько Европа боится правды. На заседании сейма он раскритиковал притеснение русскоязычных, после чего большинство парламентариев проголосовало за его удаление из зала.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

