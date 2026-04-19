Российский регион накрыл «селедочный апокалипсис» Тонны тихоокеанской сельди выбросило на берег в районе Корсакова на Сахалине

Массовый выброс сельди на берег произошел на Сахалине в районе портового города Корсакова, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По его информации, на побережье сейчас находятся тысячи туш, оно стало напоминать огромный открытый рыбный склад.

Люди получили возможность собирать рыбу прямо на берегу без каких-либо приспособлений, буквально голыми руками. Подобный массовый выброс сельди и мойвы уже фиксировался на Сахалине весной 2024 года. Тогда рыба также подошла максимально близко к береговой линии в период нереста.

Ранее в Венеции туша луны-рыбы, которая весит больше тонны, заблокировала канал возле острова Сакка-Сессола. Первым останки морского обитателя заметил водитель водного такси. Чтобы достать рыбу, специалистам пришлось работать несколько часов и задействовать небольшой плавучий подъемный кран.

До этого юрист Александр Хаминский напомнил, что весной в период нереста вводятся ограничения и запреты на ловлю некоторых видов рыбы. По его словам, наказание может обернуться штрафом до 500 тыс. рублей. Такой режим продлится до 20 июня.