Россиянам напомнили о весенних штрафах за ловлю рыбы

Юрист Хаминский: ловля рыбы в нерест может обернуться штрафом до 500 тыс. рублей

Весной в период нереста вводятся ограничения и запреты на ловлю некоторых видов рыбы, заявил Lenta.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. Он отметил, что наказание может обернуться штрафом до 500 тыс. рублей.

Хаминский добавил, что такой режим продлится до 20 июня. Гражданам необходимо осуществлять ловлю рыбы одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи.

Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что резкий рост цен на минтай в России связан с жадностью трейдеров. По правилам производители должны указывать на этикетках точное название рыбы и сведения, где и когда она была добыта, но на практике этого не происходит.

До этого директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он отметил, что эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

