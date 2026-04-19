Стало известно, почему Трамп отказался от захвата иранского острова Харк WSJ: Трамп отказался от захвата острова Харк из-за возможных больших потерь

Президент США Дональд Трамп отказался от захвата иранского острова Харк из-за возможных больших потерь среди военных, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом главу государства уверяли, что операция пройдет успешно.

Ранее спикер меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте с Исламской Республикой. По его словам, противники обладают большими ресурсами, но принимают стратегически неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей.

До этого Трамп во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой отметил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

В конце марта в СМИ появилась информация, что Трамп рассматривал возможность организовать операцию по вывозу из Ирана обогащенного урана. Инсайдеры рассказали, что власти США оценивали риски возможных мероприятий.