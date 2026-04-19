Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 08:07

Стало известно, почему Трамп отказался от захвата иранского острова Харк

WSJ: Трамп отказался от захвата острова Харк из-за возможных больших потерь

Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп отказался от захвата иранского острова Харк из-за возможных больших потерь среди военных, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом главу государства уверяли, что операция пройдет успешно.

Ранее спикер меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США и Израиль потерпели «стратегическое поражение» в конфликте с Исламской Республикой. По его словам, противники обладают большими ресурсами, но принимают стратегически неверные решения и не смогли достичь ни одной из своих целей.

До этого Трамп во время частного обеда с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой отметил, что хочет как можно скорее завершить войну с Ираном. Американский лидер считает, что единственным способом переговорить с Тегераном является усиление давления на регион.

В конце марта в СМИ появилась информация, что Трамп рассматривал возможность организовать операцию по вывозу из Ирана обогащенного урана. Инсайдеры рассказали, что власти США оценивали риски возможных мероприятий.

США
Дональд Трамп
Иран
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.