В Таганроге после ракетного удара ВСУ вспыхнул пожар

Пожар возник на территории складских помещений после ракетного удара ВСУ по Таганрогу, заявил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, данные по разрушениям уточняются.

В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений, — отметил глава региона.

Кроме того, в Неклиновском районе был уничтожен один беспилотник, уточнил он. Сведения о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, резюмировал Слюсарь.

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что несколько объектов получили повреждения в результате атаки ВСУ на город в ночь на 19 апреля. Она уточнила, что в связи с этим в районе завода им. Бериева временно изменили схему движения трамваев и автобусов.

До этого стало известно, что ВСУ регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре прифронтового города Алешки в Херсонской области. Украинские формирования фактически уничтожили все школы и детские сады, а также постоянно обстреливают больницу.