18 апреля 2026 в 20:17

Украинские силовики опознали оружие киевского стрелка

Киевский стрелок получил права на ношение оружия в декабре

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелок, совершивший нападение в Голосеевском районе Киева, открыл огонь по людям из официально зарегистрированного карабина. По словам министра, в декабре прошлого года мужчина проходил проверку в разрешительной системе и предоставлял медицинские документы.

Он принес медсправку. Следствие установит, какое медучреждение выдавало справку, — подчеркнул Клименко.

В МВД уточнили, что злоумышленник застрелил четверых прохожих на улице и еще одного человека уже внутри супермаркета, где взял покупателей в заложники. Позже в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в магазине, на которых был виден нападающий с оружием в руках.

В результате нападения, по уточненным данным, погибли пять человек, а число раненых возросло до 15. Глава ведомства также отметил, что забаррикадировавшийся в магазине стрелок полностью игнорировал попытки переговорщиков установить контакт. В итоге силовики приняли решение о штурме, в ходе которого нападавший был ликвидирован на месте.

Позже выяснилось, что огонь на улице открыл 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад. Он сбежал из воинской части с полуавтоматическим карабином Kel-Tec SUB2000.

Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
«Эффект домино»: Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

