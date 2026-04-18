Украинские силовики опознали оружие киевского стрелка

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелок, совершивший нападение в Голосеевском районе Киева, открыл огонь по людям из официально зарегистрированного карабина. По словам министра, в декабре прошлого года мужчина проходил проверку в разрешительной системе и предоставлял медицинские документы.

Он принес медсправку. Следствие установит, какое медучреждение выдавало справку, — подчеркнул Клименко.

В МВД уточнили, что злоумышленник застрелил четверых прохожих на улице и еще одного человека уже внутри супермаркета, где взял покупателей в заложники. Позже в Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в магазине, на которых был виден нападающий с оружием в руках.

В результате нападения, по уточненным данным, погибли пять человек, а число раненых возросло до 15. Глава ведомства также отметил, что забаррикадировавшийся в магазине стрелок полностью игнорировал попытки переговорщиков установить контакт. В итоге силовики приняли решение о штурме, в ходе которого нападавший был ликвидирован на месте.

Позже выяснилось, что огонь на улице открыл 57-летний Дмитрий Васильченков, которого насильно мобилизовали в армию всего несколько дней назад. Он сбежал из воинской части с полуавтоматическим карабином Kel-Tec SUB2000.